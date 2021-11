Mourinho consegna le scarpe a Felix, commento razzista in sottofondo: “Dentro ci sono le banane”

"Non mi sono sentito offeso per i commenti in sottofondo. Mangio tante banane", ha spiegato il calciatore.

Ogni promessa è debito: gli ha assicurato un paio di scarpe di lusso se una volta entrato in campo avesse segnato. Lui è stato di parola, garantendo la vittoria alla sua squadra. Così Mourinho ha regalato le scarpe a Felix, il tutto ripreso in un video pubblicato dal giovane calciatore.

In sottofondo, tuttavia, prima che il filmato venisse rimosso e ricaricato senza audio, si sentiva un commento razzista. A difendere la società è lo stesso Felix, che ha spiegato l’incomprensione e ribadito di non essersi sentito minimamente offeso da quelle parole.



Dalla Primavera alla Serie A è un attimo: lo sa bene Felix, che dopo essere stato convocato (e messo in campo) da Mourinho ha ottenuto un riconoscimento vermaente speciale.

Ha segnato due volte dimostrando un’ottima prestazione e, come promesso, il mister gli ha consegnato un paio di scarpe davvero di lusso (800 euro fanno sapere i più esperti del settore).

Felix non poteva non immortalare il momento. Il video, nel quale l’allenatore portoghese consegna il regalo al giocatore, è stato pubblicato sui social, sebbene successivamente sia stato rimosso (salvo poi ricaricarlo con una modifica).

Nel filmato, infatti, si sentiva una voce in sottofondo le cui parole hanno fatto discutere: cos’è successo?

Mourinho regala le scarpe a Felix, la voce in sottofondo: “Dentro ci sono le banane”

In un angolo di spogliatoio un bel quadretto: c’è José Mourinho, ci sono alcuni suoi collaboratori e c’è Felix Afena-Gyan, il 18enne eroe di Marassi. In una busta dorata, con all’interno una scatola infiocchettata, ha scoperto il suo regalo.

Felix ha scambiato due battute in inglese con Mou, ma in sottofondo si sente una voce che dice “dentro ci sono le banane”. Lui sorride e continua ad aprire la scatola (trovando le sneakers Balenciaga di colore blu).

Dopo averle indossate, i presenti hanno chiesto al giovane giocatore della Roma di mimare il ballo che esibisce dopo le reti. Poi un bel sorriso, un abbraccio all’allenatore e qualche risata. Il commento sulle banane, tuttavia, è stato giudicato razzista e discriminatorio. Il video ha fatto il giro del web, alimentando le polemiche. A fare chiarezza è lo stesso Felix.

Il diretto interessato sa (e spiega) come sono andate realmente le cose. Per le parole pronunciate non si sente minimamente offeso.

Infatti, ha sottolineato: “Non mi sono sentito offeso per i commenti in sottofondo e credo veramente che l’intento non fosse razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto come in una famiglia. I ragazzi hanno scherzato con me. Mangio tante banane e su questo ci scherziamo, ecco perché quel commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Penso che la gente si sia fatta un’idea sbagliata su quello che è successo e hanno sentito”.