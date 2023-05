Home > Askanews > Mourinho: la storia non gioca, quando la partita inizia saremo lì Mourinho: la storia non gioca, quando la partita inizia saremo lì

Milano, 30 mag. (askanews) – “Io dico che la storia non gioca. Midilibar pensa che il Siviglia è favorito per la storia. Rispetto l’opinione. Siamo in finale perché lo abbiamo meritato. Loro hanno una esperienza che noi non abbiamo. Per noi è un evento straordinario. Però domani quando la partita inizia staremo lì”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, José Mourinho alla vigilia della finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

