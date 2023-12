Josè Mourinho ha parlato di beneficenza e ha dato una vera e propria lezione a Chiara Ferragni. L’allenatore della Roma ha sottolineato che le opere di bene si fanno “con la bocca chiusa”.

Mourinho dà una lezione alla Ferragni sulla beneficenza

Per Josè Mourinho la beneficenza “si fa con la bocca chiusa“. Queste sue parole, arrivate all’indomani del caos Ferragni-Balocco, non possono che essere lette come una lezione di vita alla giovane Chiara. Nella giornata di mercoledì 20 dicembre 2023, l’allenatore e alcuni giocatori della Roma sono stati protagonisti di un evento benefico organizzato dall’attore Mirko Grezza in collaborazione con i medici e il personale dell’Ospedale Pediatrico Mater Dei.

Le parole di Josè Mourinho

Mourinho, durante l’evento benefico presso l’Ospedale Pediatrico Mater Dei, ha preso la parola per descrivere il suo modo di vedere la beneficenza. E’ stato breve e conciso:

“Si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto“.

Ovviamente, non c’è nessun riferimento alla Ferragni e Fedez, ma è naturale pensare ai coniugi più discussi degli ultimi giorni.

I ringraziamenti di Josè Mourinho

La Ferragni dovrebbe imparare da Mourinho. Prima di congedarsi dall’evento benefico, l’allenatore della Roma ha dichiarato: