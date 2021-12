Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte si rivolge agli italiani: “Il Governo deve fare la sua parte”

Il capo politico del Movimento 5 Stelle nel corso del suo messaggio di fine anno ha chiesto che il Governo faccia la sua parte.

“Parliamoci apertamente: è il modo migliore per affrontare i problemi e per avvicinarci al 2022 con fiducia e coraggio”, così il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che ha chiesto che il Governo faccia la sua parte.

Conte agli italiani, “Aiuti immediati e sostegni ai cittadini”

Uno dei primi punti toccati dal capo politico ed ex premier Giuseppe Conte è stato l’importanza di sostenere i cittadini attraverso “Aiuti immediati e sostegni ai cittadini. Quando si chiedono sacrifici alle persone bisogna anche saper dare e lo Stato deve farlo velocemente […] Il Governo deve fare la sua parte. Il Movimento 5 Stelle non transige su questo. Servono subito interventi massicci e diciamolo apertamente, serve un nuovo scostamento di bilancio.

[…] Mentre parlo ci sono gestori di discoteche, locali, di altre strutture che hanno dovuto chiudere nonostante avessero predisposto tutto il necessario per continuare le loro attività”.

Conte agli italiani, “Ci sono intere famiglie in fila per i tamponi”

Il capo politico dei 5 Stelle ha toccato un altro tema caldo di questo ultimo periodo: “Mentre parlo ci sono famiglie in fila per i tamponi. I prezzi sono alle stelle. Non possiamo accettare speculazioni”.

Parlando invece delle mascherine ha osservato: “Le mascherine Ffp2 vengono vendute a prezzi inaccettabili e sono difficilmente reperibili. Il Paese ci chiama di tagliare i prezzi, vedersi garantite le forniture”.

Conte agli italiani, “Torniamo a incentivare il lavoro agile in questi giorni di picco”

Non è mancata una riflessione sulla necessità di tornare a lavorare in smart working in questi giorni di picco dei contagi: “Ai lavoratori non possiamo solo imporre restrizioni per poi mandarli in giro ad affollare uffici e mezzi pubblici: torniamo a incentivare il lavoro agile in questi giorni di picco in cui tutta Italia vengono cancellati dei treni anche a causa dei contagi del personale.

Noi siamo dalle famiglie, delle imprese che rischiano di vedersi sobbarcare l’incremento da capogiro delle bollette”.

Conte agli italiani, “Con quale faccia chiamiamo i nostri infermieri eroi?”

Giuseppe Conte ha poi rivolto un pensiero agli infermieri che molto si sono spesi durante questi due anni difficili: “Con quale faccia chiamiamo i nostri infermieri eroi se n0n offriamo loro i riconoscimenti economici che premiano il loro impegno?”