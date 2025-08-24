Mozambico, Papa: sforzi responsabili Paese ristabiliscano pace

Città del Vaticano, 24 ago. (askanews) – “Faccio appello a non dimenticare questi nostri fratelli e sorelle ed esprimo la speranza che gli sforzi dei responsabili del paese riescano a ristabilire la sicurezza e la pace in quel territorio”. Lo ha detto, dopo l’Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV esprimendo “vicinanza alla popolazione di Capo Delgado” in Mozambico.

Non poteva poi mancare un riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina. Nel messaggio inviato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione della Giornata dell’indipendenza dell’Ucraina il Papa ha scritto: “Imploro il Signore di toccare i cuori delle persone di buona volontà, perchè il fragore delle armi cessi e lasci il passo al dialogo, aprendo il cammino della pace per il bene di tutti”: è quanto si legge nel messaggio inviato da Papa Leone XIV al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione della Giornata dell’indipendenza dell’Ucraina.

“Con il cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi in questo giorno della vostra festa nazionale”, ha scritto il pontefice.