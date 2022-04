Mozzarella senza lattosio richiamata dal mercato: i lotti a rischio

Il ministero della Salute ha effettuato un richiamo alimentare sul proprio sito riguardante alcuni lotti di mozzarella senza lattosio a rischio.

Il ministero della Salute ha effettuato un richiamo alimentare sul proprio sito riguardante alcuni lotti di mozzarelle: si tratta della Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini senza lattosio.

Richiamati alcuni lotti di mozzarelle senza lattosio

L’avviso è relativo ad alcuni lotti di mozzarella senza lattosio “Vivibene Selex”, in quanto l’azienda ha comunicato di «avere prodotto e venduto mozzarella con lattosio, erroneamente confezionata in confezioni riportanti la dicitura “senza lattosio”».

Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 41 5, mentre il nome del produttore è Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop., con sede dello stabilimento in via Brennero 2 a Varna (BZ).

I numeri dei lotti a rischio

I numeri dei lotti identificati come potenzialmente rischiosi sono:

quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 maggio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 125 grammi. 96 e 97: quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 maggio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 125 grammi

Per questo, a scopo precauzionale, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare la mozzarella con le scadenze e i numeri di lotto segnalati e restituirla al punto vendita in caso di acquisto già effetuato.