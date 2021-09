Mps: Bagnai (Lega), 'assurdo spendere più di 5mld quando ne bastano 2'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Perché spendere più di 5 miliardi e non 2 per salvare Mps? La ricapitalizzazione costerebbe infatti meno della metà rispetto all’acquisizione da parte di Unicredit e manterrebbe pubblico l’istituto fino all'esito della crisi. Il Tesoro spieghi in che modo l’accordo con Unicredit, che ogni giorno si profila più oneroso, sia migliore della soluzione 'stand-alone' prevista dal piano industriale di MPS, annunciato ai mercati alla fine dello scorso anno".

Lo afferma il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega.

"Quella che si sta delineando più che una soluzione di mercato, rischia di essere interpretata da Bruxelles come un aiuto di Stato, con tutte le conseguenze del caso. In gioco ci sono migliaia di posti di lavoro e lo scempio del Pd su Mps è tale che Letta si è presentato a Siena nascondendo il simbolo”, conclude Bagnai.