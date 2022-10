Mps: da Consob richiamo di attenzione su aumento capitale, forte diluizione**

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Nei prossimi giorni avrà inizio l’operazione di aumento di capitale con diritto d’opzione sulle azioni di Banca Mps" e l'operazione in parola "presenta caratteristiche di forte diluizione. Tale circostanza determina il rischio che durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichi una forte volatilità del prezzo delle azioni dell'emittente, inclusa una sopravvalutazione del prezzo di mercato rispetto al suo valore teorico".

Lo scrive la Consob in un richiamo di attenzione sull'aumento dell'istituto senese.

"Per prevenire tale rischio, l’aumento di capitale in parola sarà gestito secondo il modello rolling, come già indicato da Borsa Italiana con apposito avviso. Il modello rolling – ricorda l'autorità – prevede in sostanza che, una volta iniziato l'aumento, sia possibile esercitare i diritti di opzione in ciascun giorno dell'aumento a partire dal terzo e ricevere in via 'anticipata' le azioni di nuova emissione".