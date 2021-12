Mps-David Rossi: Monteleone (Iene), 'troppi buchi in indagini, tre gli elementi cruciali '** (3)

(Adnkronos) – "Mi rivolgo a quelli che credono che David Rossi si sia suicidato: ma se crediamo questo, il fatto che lui avesse annunciato di volerlo fare via mail due giorni prima, non è un elemento molto grave? Perché nessuno fa niente per impedirglielo? Perché aveva detto che voleva andare a parlare coi magistrati?", si chiede il giornalista.

Che conclude con una nota critica: "In questa storia noi veniamo querelati solo perché ci siamo posti una domanda. E la domanda è: se questo contesto (i festini a luci rosse, ndr) a vario titolo, in vari modi, fosse vero, non sarebbe idoneo solo questo contesto a mettere in dubbio tutto l'andamento della vita pubblica a Siena? Mi pare una domanda lecita", conclude eloquentemente Monteleone.