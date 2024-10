Mps, Giorgetti: confermo che c'è la volontà di procedere

Roma, 16 ott. (askanews) - "Confermo che c'è la volontà di procedere su Monte dei Paschi, sul resto non commento e non do giudizi. Però il sentiero su Mps lo ribadisco". Lo ha detto il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una domanda sul collocamento di una ulteriore quota ...