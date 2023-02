Mps: governatore Visco indagato a Brescia, procura 'atto dovuto' (2)

(Adnkronos) - Il fatto-presupposto delle denuncia riguarda la falsa contabilizzazione nei bilanci di Mps di cinque miliardi di derivati contabilizzati come Titoli di Stato nei bilanci della banca senese 2012-2015 (semestrale). L'accusa che Bivona muove è quella che i vertici dei due orga...

(Adnkronos) – Il fatto-presupposto delle denuncia riguarda la falsa contabilizzazione nei bilanci di Mps di cinque miliardi di derivati contabilizzati come Titoli di Stato nei bilanci della banca senese 2012-2015 (semestrale).

L'accusa che Bivona muove è quella che i vertici dei due organi di vigilanza non solo fossero consapevoli di quanto accadeva nei bilanci dell'istituto senese, ma che Visco e Vegas "si adoperarono personalmente per sanare i reati commessi dagli ex amministratori Profumo e Viola" prima e dopo che venissero indagati.

La situazione di Visco è connessa a quella dell'ex procuratore di Milano Francesco Greco, accusato di abuso di ufficio per la gestione del fascicolo Mps, e per il quale la procura ha chiesto l'archiviazione: l'udienza di opposizione è prevista per il prossimo 12 aprile.

Già sono stati archiviati, invece, altri tre magistrati milanesi, Stefano Civardi, Mauro Clerici e Giordano Baggio sui quali pendeva la stessa accusa. Il 12 aprile segnerà una sorta di spartiacque: se anche la posizione di Greco dovesse essere archiviata, il fascicolo verrebbe trasferito a Milano per competenza territoriale quindi qui verrebbero definite le posizioni degli altri indagati.