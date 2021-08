Roma, 11 ago (Adnkronos) – Su Mps "abbiamo messo come Pd dei punti fermi. Il primo, non dobbiamo perdere un posto di lavoro, ne stiamo perdendo troppi ed è insopportabile quello che sta accadendo in questo periodo". Lo ha detto Enrico Letta in un incontro a Montepulciano con David Sassoli.

"Poi ci vuole unità, no a uno spezzatino, unità con il territorio. L'impegno che chiediamo al governo è di accompagnare questa fase con una presenza azionaria dello Stato", ha aggiunto il segretario del Pd.