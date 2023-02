Mps: Lovaglio, 'è banca capace di generare capitale'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il Cet1 ratio di Monte dei Paschi di Siena al 15,6% "non è solo il risultato dell'aumento di capitale, dimostra la capacità della banca di generare capitale. E' il risultato di un approccio molto rigido e disciplinato nelle nostre attivit&agrav...

(Adnkronos) – Il Cet1 ratio di Monte dei Paschi di Siena al 15,6% "non è solo il risultato dell'aumento di capitale, dimostra la capacità della banca di generare capitale. E' il risultato di un approccio molto rigido e disciplinato nelle nostre attività. Manterremo questa capacità per tutto l'arco del piano". Lo ha detto Luigi Lovaglio, amministratore delegato dell'istituto di credito, nel corso della conference call con gli analisti per la presentazione dei dati di bilancio del 2022.