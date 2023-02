**Mps: Lovaglio, 'non più problema sistemico ma vero asset di val...

(Adnkronos) – Monte dei Paschi di Siena "non va più considerato un problema sistemico, ma va considerato un vero asset di valore per il Paese". Lo ha detto Luigi Lovaglio, amministratore delegato dell'istituto di credito, nel corso della conference call con gli analisti per la presentazione dei dati di bilancio del 2022.