Mr Marra replica alla frecciatina di Luis Sal su Muschio Selvaggio

Mr Marra ha detto la sua sulle ultime dichiarazioni che Luis Sal ha fatto sulla pagina Instagram di Muschio Selvaggio. A quanto pare, il nuovo socio di Fedez ha ben chiara la situazione.

Secondo il settimanale Chi, Fedez e Luis Sal hanno risolto la faccenda di Muschio Selvaggio con un “accordo” e una somma di denaro. Lo youtuber, tramite la pagina Instagram del podcast, di cui stranamente possiede ancora gli accessi, ha rotto il silenzio:

A Luis Sal ha replicato Mr Marra, nuovo socio di Fedez a Muschio Selvaggio.

Tramite il suo profilo Instagram, Mr Marra ha fatto sapere:

“Ragazzi per favore, mi avete intasato i DM inoltrandomi il post di Muschio, ovviamente non lo fate in malafede ma siete tantissimi. L’ho visto, grazie. Come ho fatto dal primo giorno di questo ‘incarico’ non metto bocca su questioni a me antecedenti. La mia unica risposta a voi (non a Luis al quale non devo dire nulla) è: abbiamo registrato un’altra bellissima puntata oggi con una coppia di ospiti galattici e siamo fieri di quello che stiamo facendo”.