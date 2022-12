Mr Rain, chi è: il rapper in gara a Sanremo 2023

Mr Rain è uno dei big in gara a Sanremo 2023.

Mattia Bellardi, dopo aver debuttato con il primo mixtape Time 2 Eat, ha pubblicato il suo primo disco ufficiale, Memories, nel 2015, autoprodotto. Il singolo che lo ha portato al successo è Carillon, con oltre 20 milioni di views su YouTube, seguito dal brano Fiori di Chernobyl, del 2020, che ha conquistato le classifiche delle principali hit italiane. Nel 2021 ha pubblicato l’album Petrichor, da cui è stato estratto il singolo Meteoriti, presentato a Battiti Live.

Il 18 marzo 2022 ha pubblicato il suo ultimo disco Fragile.

Mr Rain: la carriera del rapper

Il vero nome di Mr Rain è Mattia Belardi ed è nato a Desenzano, in provincia di Brescia, il 19 novembre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Il suo idolo è Eminem. Nel 2009 ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni e a usare il suo pseudonimo. Nel 2011 ha prodotto il primo mixtape e due anni dopo ha partecipato a X Factor.

Inizialmente è stato eliminato ai provini, poi è stato ripescato per l’entrata diretta nel programma ma ha rifiutato. Nel 2014 è andato in tour per la prima volta, aprendo anche concerti di rapper importanti come Emis Killa, Salmo, Fedez, Fabri Fibra, Mondo Marcio, Gemitaiz e altri. Il primo disco ufficiale, Memories, è uscito nel 2015 ed è stato autoprodotte. Il singolo che lo ha portato al successo è stato Carillon. Nel 2018 è uscito il nuovo album, Butterfly Effect, ed è stato scelto per una collaborazione nel pop, con Annalisa, per il singolo Un domani.

Nel 2020 è uscito il singolo di grande successo Fiori di Chernobyl e ha avuto una collaborazione con J-Ax nel brano Via di qua.

Mr Rain: la sua vita privata

Per il momento non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata e sentimentale. L’artista è molto riservato e tiene molto alla sua privacy. Dal Grande Fratello 2020, però, era emerso un gossip che lo riguardava. Il rapper avrebbe avuto una storia con Elisabetta Gregoraci, conosciuta a Battiti Live, secondo quanto aveva riportato Novella 2000.

Dopo essere stato per qualche giorno al centro del gossip, però, le cronache rosa non hanno più parlato di lui.