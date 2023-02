Mr Rain: qual è il vero nome del cantante

Mr Rain che è tra le voci più apprezzate del panorama indie pop italiano.

Il cantante bresciano ha un enorme seguito e quattro dischi pubblicati, i fan quasi sicuramente saranno incollati allo schermo in attesa della sua esibizione. Per il giovane cantante è la sua prima esibizione a Sanremo, scopriamo dunque qual è il suo vero nome e il significato della canzone in gara al Festival.

Mr Rain: qual è il suo vero nome e perché ha scelto di chiamarsi proprio in questo modo

Mr Rain è nato a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991. Attualmente ha 31 anni e il suo vero nome è Mattia Balardi. In alcune interviste Mattia ha spiegato che il suo d’arte è Mr Rain perché la maggior parte delle sua canzoni sono state scritte in giorni di pioggia. Proprio in quei giorni l’artista si sente particolarmente ispirato e quindi riesce a buttare fuori tutto ciò che prova.

Il significato della canzone che Mr Rain porterà a Sanremo

Mattia Balari, in arte Mr Rain, si esibirà a Sanremo con la canzone “Supereroi“. Il cantante, come si apprende da RaiNews, ha dichiarato che “questo brano parla di imparare a chiedere aiuto nei momenti difficili, io ho passato un momento cupo, mi ero chiuso in casa, in una bolla, e da lì ho iniziato un percorso di crescita personale e ho imparato a chiedere aiuto. Io sono tornato finalmente a vivere e chi chiede aiuto è un supereroe“.