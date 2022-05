Mr. Rizzus contro Valerio Staffelli: “Ti infilerò un fucile in bocca”

Mr. Rizzus contro Valerio Staffelli: il trapper continua a minacciare la famiglia dell'inviato di Striscia la Notizia.

Continuano gli attacchi di Mr. Rizzus nei confronti di Valerio Staffelli e della sua famiglia, in particolare la figlia Rebecca. Il rapper, nonostante ci sia una denuncia in atto nei suoi riguardi, ha scritto sui social l’ennesima minaccia becera rivolta all’inviato di Striscia la Notizia.

Mr. Rizzus contro Valerio Staffelli

Le puntate di Striscia la Notizia del 25 aprile e del 2 maggio hanno visto andare in scena alcuni servizi dedicati a Mr. Rizzus. Il tg satirico di Antonio Ricci è tornato a dedicarsi al trapper, dopo che l’uomo ha ripreso a minacciare e insultare Valerio Staffelli e la sua famiglia, nello specifico la figlia Rebecca. A quest’ultima, aveva addirittura dichiarato una strofa: “20900 delinquenti, sco***mo la figlia di Staffelli“.

L’ultima minaccia a Valerio Staffelli

L’ultima minaccia di Mr. Rizzus a Valerio Staffelli suona così:

“Valerio mi hai bloccato infame, ora sai che ti infilerò quel fucile in bocca“.

Non solo insulti alle donne, alcuni rivolti anche a Michelle Hunziker, ma anche pesanti minacce di morte. Possibile che le forze dell’ordine non riescano a formare questa violenza?

La battaglia legale della famiglia Staffelli

La battaglia legale della famiglia Staffelli contro Mr. Rizzus va avanti dal 2019. E’ in questo anno che Rebecca, figlia di Valerio, ha denunciato il trapper di Monza. Nonostante tutto, i video dell’artista, se così lo vogliamo chiamare, che insulta la ragazza sono ancora online. Mr. Rizzus è attualmente “indagato per diffamazione“, ma i capi d’accusa come “minacce” e “istigazione a delinquere“, stando a quanto sostiene Striscia la Notizia, sarebbero scomparsi nel nulla.