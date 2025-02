MS Desk, progetto prima Camera Commercio Italiana a Riyad

Roma, 26 feb. – La cooperazione commerciale tra Italia e Arabia Saudita è destinata a entrare in una nuova fase grazie all’iniziativa di MS DESK, che sta non solo supportando le imprese italiane nel mercato saudita, ma ha anche intrapreso un percorso ambizioso per diventare la prima Camera di Commercio Italiana ufficiale a Riyad.

Un segnale importante della crescente intensificazione dei legami economici tra i due Paesi, nonché un’opportunità strategica per le aziende italiane che desiderano consolidare la loro presenza in Arabia Saudita.

L’idea di creare una Camera di Commercio italiana a Riyad nasce dalla crescente domanda di supporto e di rappresentanza per le imprese italiane che operano o vogliono operare in Arabia Saudita. La Camera di Commercio, oltre a fungere da punto di riferimento per le aziende italiane, avrà il compito di promuovere le opportunità di business e di facilitare le relazioni commerciali tra il Regno e l’Italia: le aziende italiane potranno così contare su un’istituzione ufficiale che li sosterrà nei processi di internazionalizzazione, fornendo consulenza, supporto legale, informazioni aggiornate e assistenza nell’accesso alle opportunità di mercato.

Un hub fondamentale per facilitare gli scambi commerciali, con un focus particolare sul settore delle infrastrutture, delle tecnologie innovative e delle energie rinnovabili, settori in forte crescita in Arabia Saudita nell’ambito del piano Vision 2030. Con un ruolo nella promozione di eventi, fiere ed esposizioni, come la Big 5 Saudi, dove le aziende italiane avranno l’opportunità di incontrare direttamente i partner sauditi e avviare nuove collaborazioni.

Grazie al suo impegno nella promozione del business italiano nel Regno, MS DESK ha messo in moto un processo che coinvolge le istituzioni italiane, le aziende e le autorità saudite, per garantire che la nuova Camera diventi una realtà operativa, capace di soddisfare le necessità delle imprese e di fungere da catalizzatore per lo sviluppo di nuovi progetti commerciali e industriali. Per Giuseppe Lepore, Presidente di MS DESK, il rafforzamento della cooperazione commerciale tra Italia e Arabia Saudita rappresenta un’opportunità straordinaria per le imprese italiane, e la prima Camera di Commercio Italiana a Riyad non è solo un passo fondamentale per facilitare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ma segna anche un punto di svolta nella presenza nel Regno, un mercato strategico per il futuro.