Msc Crociere a tutta nel 2023: 22 navi e oltre 140 destinazioni in 40 paesi diversi

Msc Crociera ha deciso di riprendere alla grande nel 2023, dopo 3 anni di incertezza dovuti alle misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19.

In occasione della presentazione alla stampa delle novità che caratterizzeranno l’azienda leader del settore crocieristico nel biennio 2023-24, il Managing Director Leonardo Massa si è detto fiero e orgoglioso sotto tutti i punti di vista: flotta, itinerari, attenzione alla sostenibilità e servizi a bordo.

Msc Crociere: la flotta si amplia, con sempre maggiore attenzione alla sostenibilità e all’ambiente

Nonostante gli ultimi anni siano stati durissimi per il settore del turismo, Msc non si è fermata e nel 2022 ha varato ben due nuove navi: Msc Seascape e Msc World Europa, presentata a Doha a novembre.

Nel 2023, inoltre, sarà il turno di Msc Euribia, che si aggiungerà alla imponente flotta che arriverà a contare ben 22 navi impegnati su più fronti in tutto il globo.

Msc Euribia, trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Nord Europa per un itinerario di 7 notti che toccherà Kiel, Copenaghen, per poi dirigersi verso i fiordi norvegesi. Il varo di Euribia rappresenterà un momento importantissimo per l’azienda crocieristica in quanto sarà la seconda nave della flotta alimentata a GNL (Gas naturale liquefatto).

Gli itinerari: tra grandi ritorni e novità assolute

Il 2023 sarà un anno ricco di novità e di grandi ritorni. Dopo diversi anni, infatti, le navi Msc torneranno a fare scalo a Tunisi e a Istanbul, scelta come meta di diversi itinerari, tra cui uno di 9 notti in partenza da Trieste. Nel Mediterraneo la faranno da padrone la Spagna, l’Italia, la Grecia, con un particolare itinerario in partenza da Civitavecchia.

Tra le novità, Msc Meraviglia sarà posizionata negli Stati Uniti con crociere in partenza da New York, che si aggiunge a Miami e Port Canaveral. Msc Bellissima porterà invece i passeggeri alla scoperta del Giappone, con itinerari in partenza da Yokoama.

La Ocean Cay Msc Marine Reserve

Grandi protagonisti restano sempre i Caraibi, il cui fiore all’occhiello è sempre la tappa presso la Ocean Cay Marine Reserve, l’isola delle Bahamas che Msc ha ripulito dall’inquinamento e reso un vero paradiso terrestre dove oggi le tartarughe sono tornare a deporre le uova.

Una crociera sì, ma green

Msc da grande importanza al tema della sostenibilità e del rispetto dell’ecosistema mare, motivo per il quale le nuove navi sono alimentate a GNL, il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile su larga scala, oltre ad aver già diminuito del 35% le emissioni di anidride carbonica (l’obiettivo è raggiungere il 40% entro il 2030). Inoltre, sulla maggior parte delle navi della flotta sono installati sistemi ibridi di depurazione dei gas di scarico (EGCS), che riducono le emissioni di ossido di zolfo (SOX) del 98%. Sulle navi più recenti sono installati sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCRS), che riducono le emissioni di ossidi di azoto (NOX) fino al 90%.

Le navi di MSC Crociere sono inoltre dotate di sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, che consentono di trattare le acque reflue a bordo con uno standard superiore a quello di molti impianti di trattamento delle acque reflue a terra.