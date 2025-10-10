MSC Crociere guarda al 2026: nuova nave World Asia e debutto in Alaska

Rimini, 10 ott. (askanews) – L’industria crocieristica continua a crescere e MSC Crociere prepara un 2026 ricco di novità, illustrate al Ttg di Rimini da Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del gruppo MSC, che ha annunciato il varo a dicembre 2026 della nuova MSC World Asia, una nave che sarà dedicata al mercato italiano con itinerari di sette giorni nel Mediterraneo.

Tra le prossime rotte, anche il debutto in Alaska e nuove partenze dai Caraibi, mentre il gruppo punta a rafforzare la propria presenza in Nord America, dove ha inaugurato a Miami il terminal crocieristico più grande al mondo.

Le principali novità dell’industria crocieristica, in particolare di MSC Crociere per il 2026, sono innanzitutto l’arrivo di una nuova unità MSC World Asia che sarà varata a dicembre 2026 e sarà dedicata al mercato italiano con crociere di 7 giorni nel Mediterraneo e poi l’apertura di nuove destinazioni. Nell’estate 2026 porteremo per la prima volta le nostre navi in Alaska e nell’inverno 26-27 avremo una partenza settimanale da La Romana, a Santo Domingo. Tutto ciò abbinato a tutto il resto delle 23 navi MSC che operano nel Mediterraneo, in Nord Europa, ai Caraibi, Sudamerica e Sud Africa.

Nel 2024 hanno scelto di fare la propria vacanza sulla nave da crociera circa 35 milioni di ospiti, più o meno una metà dei quali posizionati in Nord America. Noi siamo già leader in alcune aree del pianeta, il Mediterraneo in modo particolare, ma anche in Sudafrica e Sudamerica. E in questo momento la strategia è crescere sul Nord America, dove abbiamo costruito il terminal di crociere più grande al mondo a Miami. Lo scorso anno abbiamo pagato una nave e la prossima estate inauguremo l’Alaska come nuova destinazione. Agli italiani piace andare in crociere

Il mercato italiano da oltre un ventennio cresce in maniera costante nell’industria crocieristica. Nel 2000 gli italiani che avevano scelto questo tipo di vacanza erano stati poco meno di 200.000. Nel 2024, ultimo dato attendibile sono stati quasi 1.200.000. Sì. Quindi gli italiani amano sempre di più la crociera e la scelgono per le loro vacanze.