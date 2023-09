MSC Crociere: sostenibilità è compito nostro, vacanza sia bella

Milano, 28 set. (askanews) – Secondo MSC Crociere la sostenibilità del turismo è un tema fondamentale, ma, al tempo stesso, la vacanza deve essere in primo luogo un’esperienza “bella” per i viaggiatori. “Spetta a noi, come operatori del turismo – ha detto ad askanews Luca Valentini, direttore commerciale MSC Crociere – renderla sostenibile”. Valentini, insieme ad altri ospiti, ha preso parte a Milano alla presentazione del 13esimo Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo” della Fondazione Univerde.