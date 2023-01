Per la prima volta due navi son partite insieme per un doppio viaggio intorno al mondo, ma è già possibile prenotare un posto per la World Cruise 2024

Per la prima volta due navi MSC sono partite insieme per effettuare un doppio viaggio intorno al mondo della durata di 4 mesi.

Chiunque lo desideri ha la possibilità di prenotare un posto per la World Cruise 2024.

MSC, doppio giro del mondo in 120 giorni: è già possibile prenotare un posto per la World Cruise 2024

Per la prima volta due navi sono partite contemporaneamente per un viaggio lungo 120 giorni alla scoperta di 50 tra le destinazioni più belle del mondo. A bordo ci sono oltre 5.000 passeggeri, che viaggeranno dal Mediterraneo verso il Mar Rosso, attraverso il Canale di Suez, in Africa, nel Sud America, ai Caraibi, negli Stati Uniti e in Canada, prima di tornare in Europa, passando per la Groenlandia e l’Islanda.

Le protagoniste di questa straordinaria avventura sono MSC Poesia e MSC Magnifica, che sono salpate insieme dal porto di Genova il 5 gennaio, dopo una serie di celebrazioni con uno spettacolo di 33 sbandieratori. Una volta attraversato il Mar Mediterraneo con soste a Marsiglia e Barcellona, le navi si separeranno nell’Oceano Atlantico.

“I giri del mondo sono il fiore all’occhiello delle compagnie di crociera e riscuotono sempre molto successo, come dimostra l’ottimo andamento delle vendite della World Cruise 2024, che vedrà ancora protagonista MSC Poesia e partirà anch’essa da Genova per un viaggio indimenticabile di 121 giorni alla scoperta di molti dei luoghi più belli e affascinanti del pianeta, accompagnando i passeggeri alla scoperta di 52 destinazioni in 31 paesi” ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere.

Doppio viaggio del mondo con MSC Magnifica e MSC Poesia

MSC Magnifica, in 117 giorni, farà 43 soste. Circumnavigherà il Sud America, attraverserà l’Oceano Pacifico del Sud e proseguirà verso l’Oceano Indiano, il Mar Arabico, il Mar Rosso per poi tornare nel Mediterraneo attraverso lo spettacolare Canale di Suez. Le soste saranno a Puerto Madryn (Argentina), Ushuaia (Argentina), Punta Arenas (Cile), Puerto Montt (Chile), Valparaiso (Chile), Callao/Lima (Peru), Hanga Roa /Rapa Nui (Cile), Rarotonga (Isole Cook), Auckland (Nuova Zelanda), Tauranga (Nuova Zelanda), Sydney (Australia), Mare (Nuova Caledonia), Lifou Island (Nuova Caledonia), Port Vila (Vanuatu), Alotau (Papua Nuova Guinea), Cairns (Australia), Lombok (Indonesia), Port Klang, (Kuala Lumpur/Malaysia), Colombo (Sri Lanka), Mumbai/Bombai (India), Aqaba/Petra (Giordania).

MSC Poesia, in 119 giorni, farà 53 soste. Attraverserà il Canale di Panama e viaggerà lungo la costa occidentale dell’America centrale e del Nord America, proseguendo poi per l’Oceano Pacifico passerà un lungo periodo in Asia. Attraversando l’Oceano Indiano, la nave tornerà poi nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. Sarà la stessa nave che solcherà i mari per la World Cruise 2024 che partirà sempre da Genova il 5 gennaio alla alla scoperta di 52 incredibili destinazioni.