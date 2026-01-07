MSC World Cruise, partita da Genova la crociera intorno al mondo

Genova, 7 gen (askanews) – Il 5 gennaio è salpata da Genova la MSC Magnifica per la settima edizione della MSC World Cruise, la crociera intorno al mondo di 132 giorni, la più lunga di sempre per la compagnia italiana. Quarantasei tappe, 33 Paesi, 2.300 viaggiatori di 60 nazionalità diverse.

“La circonferenza della Terra – ha spiegato Fabio Candiani, Drettore Vendite di MSC Crociere – è di 40mila chilometri di e questo giro del mondo ne percorrerà 74mila, quindi di conseguenza un doppio giro del mondo.

Cominceremo da Genova passando per Marsiglia, Barcellona, poi le colonne d’Ercole andremo verso Funchal, Madeira e poi verso i Caraibi del Sud. Dai Caraibi del Sud passeremo il canale di Panama dal canale di Panama saliremo per il Messico fino a Los Angeles e da Los Angeles poi il viaggio proseguirà verso le Hawaii poi per le isole Samoa, le Fiji poi in giù verso la Polinesia Francese e poi di nuovo verso la Nuova Zelanda, l’Australia e arriveremo fino a Tokyo e poi naturalmente la Corea, la Thailandia, il Vietnam, la Cambogia per poi allungarci verso i mari dell’Oceano Indiano con Seychelles, Mauritius, La Reunion e poi di conseguenza raggiungeremo il Capo di buona speranza, avremo Città del Capo, passeremo per la Namibia e poi di nuovo Capo Verde e le Colonne d’Ercole e rientreremo nel Mediterraneo fino a raggiungere Genova il 16 di maggio”.

MSC Magnifica sarà condotta dal comandante italiano Pietro Sarcinella e andrà alla scoperta anche di luoghi remoti, alcuni dei quali sono raggiungibili soltanto con un viaggio di questo genere.