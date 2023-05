Msc World Europa: il gigante dei mari che rispetta l'ambiente

Ha trascorso la sua stagione inaugurale negli Emirati Arabi, dopo essere stata una delle navi hotel dei Mondiali di Calcio e si è trasferita nel Mediterraneo per trascorrere l’estate 2023. Msc World Europa ha già conquistato i porti di Genova, Napoli, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia, dove settimanalmente attracca per imbarcare migliaia di passeggeri. Abbiamo trascorso 3 giorni a bordo per scoprire cosa offre questa nave.

Msc World Europa: un sogno sul mare

Con una stazza lorda di 215.863 tonnellate, 2.626 cabine e una capacità passeggeri di 6.762 persone Msc World Europa appare in tutto la sua imponenza sin da quando la si osserva a terra, in attesa dell’imbarco. Passate le rapide procedure di check in e registrazione si sale a bordo e si è subito catapultati in un modo parallelo.

Parlando in termini numerici Msc World Europa dimostra subito di meritarsi il titolo di ammiraglia della compagnia: 22 ponti, 33 tra ristoranti, bar e lounge, 7 piscine e 13 vasche idromassaggio. Il vero fiore all’occhiello resta però la Promenade. Lunga 104 metri lascia letteralmente senza fiato e ospita il The Venom Drop @ The Spiral, scivolo di 74 metri che si estende su un’altezza di 11 ponti.

Food and Beverage: il microbirrificio al Masters of the Sea

Parlando dei servizi food and beverage presenti a bordo di Msc World Europa non si può non riservare una menzione d’onore al birrificio che si trova all’interno del Masters of the Sea. Grazie alla collaborazione con il mastro birraio Teo Musso, potete assaggiare una gamma di 3 inedite birre oceaniche prodotte con acqua di mare desalinizzata esclusivamente a bordo: una pils, una bitter e una birra di frumento, da gustare insieme ai classici snack da pub.

Tra i ristoranti tematici troviamo invece il Chef’s Garden Kitchen che propone piatti legati ai sapori della natura e della terra. A farla da padrone all’interno della sala il primo giardino idroponico in mare.

Tra le altre proposte food and beverage che si trovano sulla Msc World Europa meritano sicuramente una menzione La Pescaderia, ristorante di pesce situata sulla World Promenade, l’Emporio del caffè, La Raj Polo Tea House, The Gin Project che propone oltre 70 tipi di gin, l’Elixir – Mixology Bar, il Fizz – Champagne Bar e per i più golosi il Luna Park Pizza & Burger, un self service ideato sul modello dei veri fast food americani. Per gli amanti del dolce, infine, c’è un interno negozio dedicato al cioccolato con tanto di sculture a tema marino.

L’intrattenimento a bordo di Msc World Europa

Una cosa è certa: grandi e piccini non si annoieranno a bordo di questo gigante dei mari. Sono infatti presenti, oltre a piscine e idromassaggi, un acquapark (il più grande di tutta la flotta) e una vasta area bimbi.

Al ponte 20 è situato lo Sportplex con la sua pista per pattini a rotelle che la sera si trasforma in un divertente autoscontro.

Per gli appassionati di teatro e spettacolo non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tre aree della nave sono infatti dedicate all’intrattenimento artistico: il Panorama Lounge a poppa della nave che offre una coinvolgente esperienza di intrattenimento (e una vista impagabile sulla scia della nave), il World Theatre, con 1.153 posti a sedere e la Luna Park Arena, luogo di intrattenimento multifunzionale.

Relax all’Msc Aurea Spa

Per coloro i quali desiderano invece vivere una vacanza all’insegna del relax il posto giusto è la Msc Aurea Spa, il centro benessere di bordo dotato di vasche, saune, lettini rilassanti e dove è possibile prenotare ogni tipo di trattamento

La sostenibilità di Msc World Europa

MSC World Europa è la nave più ecologica ed efficiente della flotta di MSC Crociere e la più grande nave da crociera al mondo alimentata a GNL.

MSC World Europa è caratterizzata da un’ampia gamma di apparecchiature per ottimizzare l’uso dell’energia in tutta la nave. Tra queste, sistemi di ventilazione intelligenti e sistemi avanzati di condizionamento dell’aria, con circuiti automatizzati di recupero dell’energia, che consentiranno un’efficace distribuzione dell’aria calda e di quella fredda in tutti gli ambienti. La nave utilizza un’illuminazione a LED controllata da sistemi di gestione intelligenti per migliorare ulteriormente il profilo di risparmio energetico.