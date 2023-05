Msd investirà 200 mln di dollari in Italia per produrre farmaci oncologici

Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Un investimento decennale di 200 milioni di dollari in Italia per la produzione di farmaci oncologici. Lo ha annunciato Msd oggi a Roma, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato f...

Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) – Un investimento decennale di 200 milioni di dollari in Italia per la produzione di farmaci oncologici. Lo ha annunciato Msd oggi a Roma, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato fra gli altri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Grazie alla partnership siglata da Msd con Bsp Pharmaceuticals Spa, una delle più importanti Contract development and manufacturing organizations (Cdmo) al mondo per i farmaci antitumorali, per la produzione di prodotti oncologici di derivazione biotecnologica, Mds "aumenterà in modo significativo i suoi investimenti in Italia nell'area oncologica", informa l'azienda.

"L'annuncio – sottolinea Msd – è in linea con l'obiettivo aziendale di posizionarsi, ogni giorno di più, come partner delle istituzioni, come un'azienda presente sul territorio, che attraverso numerose partnership e investimenti in ricerca e sviluppo è in grado di generare e diffondere valore all'interno del sistema sanitario in termini di innovazione, promozione delle eccellenze e indotto occupazionale in tutta Italia". L'accordo genererà un significativo valore aggiunto attraverso l'occupazione di circa 100 dipendenti da parte di Bsp e un valore di circa 5 milioni di euro annui in attività satellite, sfruttando la fornitura di materiali da parte di aziende presenti nel Paese.

Presenti oggi all'annuncio anche il Chargé d'affaires ad interim, U.S. Embassy, Shawn Crowley, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il chairman & Ceo di Merck & Co., Rob Davis, la presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, Nicoletta Luppi, e il presidente e Ceo di Bsp Pharmaceuticals Spa, Aldo Braca.