La star del reality MTV Love School, Jagnoor Aneja, è deceduto all’età di 40 anni, dopo essere stato stroncato da un improvviso arresto cardiaco.

Morto d’infarto Jagnoor Aneja, star del reality MTV Love School

Il mondo della tv e dello spettacolo internazionale è in lutto dopo aver appreso della drammatica e inattesa scomparsa della star del reality MTV Love School Jagnoor Aneja, vittima di un infarto all’età di 40 anni.

Il drammatico decesso dell’uomo è stato confermato da un amico dell’attore, Karan Singh Chhabra, che ha rivelato che la morte di Jagnoor Aneja risale allo scorso 23 settembre ed è avvenuta mentre il 40enne stava facendo un viaggio in Egitto.

L’amico della defunta star, inoltre, ha anche riferito che Jagnoor Aneja “era sano e una persona soddisfatta” della sua vita, fino al sopraggiungere della morte.

Morto d’infarto Jagnoor Aneja, star del reality MTV Love School: il successo

Intervistato da India TV News, Karan Singh Chhabra ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È molto doloroso per me perderlo in questo modo. Si stava divertendo ed era davvero felice, non ho davvero idea di come sia successo”.

Jagnoor Aneja, nato nel 1981 in India e cresciuto in una famiglia indù, è diventato famoso dopo aver recitato nelle prime due stagioni di Love School di MTV: lo show seguiva le relazioni di alcune coppie indiane e le sfide quotidiane che dovevano affrontare nella vita reale.

Prima di raggiungere la notorietà con il reality di MTV, la star aveva lavorato in svariati concorsi di bellezza indiani.

Morto d’infarto Jagnoor Aneja, star del reality MTV Love School: il ricordo degli amici

La notizia relativa alla prematura scomparsa di Jagnoor Aneja è stata commentata anche da un altro amico della star di MTV, Mohammad Al Mohmoodi, che ha spiegato di essere sotto shock in quanto il 40enne sembrava godere di ottima “salute e forma fisica”.

Mohammad Al Mohmoodi, infatti, ha ribadito: “Era perfettamente sano. In effetti, era molto sereno per la sua salute e forma fisica. È difficile per me accettare la notizia perché non riesco a capire come sia successo”.