Mucca sulla tangenziale, investita da un’auto della polizia: 4 feriti

Un’auto della polizia ha investo una mucca sulla tangenziale di Torino tra corso Regina Margherita e Venaria Reale in direzione Aosta-Milano.

L’incidente si è consumato nella notte di mercoledì 31 agosto, poco dopo l’una, quando una volante del reparto mobile della polizia si è schiantato in pieno contro il bovino che ha invaso la carreggiata per cause in fase di accertamento. Il sinistro stradale si è verificato sulla seconda corsia di marcia.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari

In seguito all’impatto, la mucca è tragicamente deceduta per la gravità delle ferite riportate.

Uno degli agenti presenti nella volante, invece, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dei vigili del fuoco, che si sono prontamente recati sul posto. Insieme ai vigili del fuoco, erano presenti anche gli ausiliari Ativa e il personale sanitario.

Dopo essere estratto dalle lamiere, il poliziotto è stato trasportato in codice giallo al CTO di Torino mentre i suoi tre colleghi sono stati portati in codice verde al San Giovanni Bosco.