Mughini a processo per calunnia, cita Mara Venier

Giampiero Mughini è stato citato a processo per calunnia dalla famiglia di Desirée Mariottini. L’opinionista televisivo, al suo tempo, fece delle dichiarazioni ritenute irricevibili e offensive da parte dei genitori della ragazza, trovata morta il 19 ottobre 2018 in un palazzo sito nel quartiere di San Lorenzo in via dei Lucani a Roma. Nel corso di una puntata di Domenica In del 28 ottobre di quell’anno, Mughini dichiarò: “Questa ragazzina non era una principessa, proveniva da una famiglia straordinariamente debole, fratta e drammatica”. Il giornalista ha citato Mara Venier come teste.

Mughini a processo per calunnia: “Desirée al centro di un reame della droga”

Sempre in quella puntata di Domenica In, Mughini affermò che Desirée “veniva da uno che vendeva la droga e da una madre inesistente, era predestinata, stava al centro di questo reame della droga”. Parole queste che ferirono molto la famiglia della 16enne, di conseguenza i genitori di Desirée hanno denunciato il noto personaggio televisivo.

Fu drogata e violentata

Prima di morire, Desirée venne drogata e violentata. Per l’omicidio furono arrestati i senegalesi Mamadou Gara e Brian Minteh, il nigeriano Alinno Chima e il ghanese Yusif Salia; quest’ultimo venne fermato dalla polizia mentre si trovava a Foggia. Come il ricorda Tag24.it, il giudizio di primo grado si chiuse con due ergastoli e due condanne 27 e 24 anni e mezzo.