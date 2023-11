Giampiero Mughini e la moglie Michela Pandolfi sono una coppia da tanti anni. La donna, che ha anche sopportato un suo tradimento, ha confessato che in casa hanno una stanza particolare. A cosa è adibita?

Mughini e la moglie hanno in casa una stanza particolare

Innamorato da anni e anni della costumista Michela Pandolfi, Giampiero Mughini ha confessato di essere caduto nel tradimento. E’ successo una sola volta, ma la moglie deve ancora perdonarlo del tutto. Lei, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato della loro vita a due, svelando anche un dettaglio particolare su una stanza che avrebbero in casa.

La confessione di Michela Pandolfi

La moglie di Mughini, parlando della passione del marito per le donne, ha raccontato:

“Non sono gelosa. Lui apprezza la bellezza femminile, è un’esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle putt**e. È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili… è un’esteta, è una cosa di testa“.

Mughini e la moglie: un amore che va oltre il tradimento

Michela non ha alcun problema con la stanza particolare della loro casa: per lei Mughini è “un’esteta“, quindi è normale che sia così. C’è da dire che la letteratura erotica o le stampe di nudi femminili non fanno più scandalo da tempo. In merito al tradimento, la moglie di Giampiero ha spiegato: