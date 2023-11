Mughini, parla la moglie: "In casa abbiamo la stanza delle p***ne"

Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini, ha rotto il silenzio sul suo rapporto con il volto tv, attualmente recluso nella casa del GF.

Giampiero Mughini: la confessione della moglie

Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo legame con il compagno, su cui ha detto: “Non sono gelosa, lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle pu**ane”. Cioè? “È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa”.

Michela Pandolfi ha anche svelato che il loro non sarebbe stato affatto un colpo di fulmine e che anzi, agli inizi della loro storia, lei sarebbe stata sposata. “Ero sposata e avevo due figlie grandi. Poi, per lui, mi sono separata. All’inizio era solo un’amicizia, ci piaceva chiacchierare, andavamo al cinema di pomeriggio, non pensavo al futuro. Non avevo alcuna attrazione per lui se non mentale. Giene ho combinate tante, visto che non mi interessava. Avrà pensato che fossi una stro**a e, visto che gli sono sempre piaciute le stro**e, ne aveva una collezione, ma io sono una finta stro**a”, ha ammesso.