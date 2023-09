Mulino Bianco lancia 'Armonia', linea di prodotti con ingredienti dal gusto equilibrato

Roma, 25 set. (Labitalia) - Un italiano su 3 è più attento rispetto al passato agli aspetti 'healthy' nella scelta degli alimenti per la colazione o per gli snack. Ma non solo, i consumatori mostrano maggiore attenzione nella scelta di alimenti che offrono benefici funzionali...

Roma, 25 set. (Labitalia) – Un italiano su 3 è più attento rispetto al passato agli aspetti 'healthy' nella scelta degli alimenti per la colazione o per gli snack. Ma non solo, i consumatori mostrano maggiore attenzione nella scelta di alimenti che offrono benefici funzionali (37% colazione, 44% snack), agli ingredienti presenti (36% colazione, 44% snack) e ai valori nutrizionali (34% colazione, 41% snack). Questi i dati che emergono da un’indagine Nielsen per Mulino Bianco. In linea con questa tendenza, Mulino Bianco rilancia la gamma di prodotti 'Armonia' con un rinnovamento del brand. Il nuovo pack, dal colore verde più fresco e delicato rispetto a prima, rappresenta la natura, l’armonia e l'equilibrio. "La linea Armonia presenta prodotti con ingredienti dal gusto equilibrato, adatti a diverse esigenze o necessità e ai diversi momenti della giornata, che vanno dai biscotti ai pani, morbidi e croccanti, passando per le merende. Grazie alle loro ricette basate su un ingrediente caratterizzante, come avena, farro, frutta, i prodotti della linea Armonia nell’ambito di un corretto stile di vita possono apportare benefici nutrizionali ma senza rinunciare al gusto. Prodotti storici, come le Camille o i Cracker all’acqua, si affiancano a novità come i biscotti Mirtillini e Buonfarro e a prodotti rivisitati come CioccoAvena, PandiYò e Cecille, per una linea che valorizza il meglio di ogni ingrediente, offrendo nuove esperienze di gusto", spiega una nota.

"La gamma Armonia Mulino Bianco – prosegue – accompagna i suoi consumatori a partire dalla prima colazione con un’ampia selezione di biscotti, come i nuovi Mirtillini con farina integrale, mirtilli rossi e semi di chia, i Buonfarro con farina integrale di farro, mandorle e miele, i Cioccoavena con farina di fiocchi di avena e cioccolato, le Cecille con cereali, scorza d’arancia e farina di ceci, i PandiYò con yogurt bianco e i biscotti senza glutine come i Cioccosole, con gocce di cioccolato e riso croccante, e i Fior di Miele, senza glutine e senza lattosio, con farina di mais e miele. La linea contempla poi merende come le storiche Camille, ricche di fibre, con carote e succo d’arancia, i Cornetti Senza Zucchero con lievito madre, i Plumcake Senza Zucchero con yogurt 100% italiano e le Lunette, tortine con farina integrale di riso e gocce di cioccolato, senza glutine. Non solo biscotti e merende. Nella linea Armonia sono presenti anche prodotti adatti a chi ha specifiche necessità nutrizionali, come i Pan Bauletto senza glutine con farina di riso, i Cuor di Lino fonte di proteine, con semi di lino, soia e semi di girasole, i Fiori d’Acqua, cracker all’acqua senza lieviti e con meno grassi, il 40% in meno rispetto alla media dei cracker più venduti, i Quadretti senza glutine con farina di riso e rosmarino".

Il Gruppo Barilla lavora costantemente per migliorare l’impatto di tutti i suoi prodotti grazie al suo impegno che va dal campo alla tavola. Con 29 stabilimenti in Italia e all’estero, Barilla si è impegnata a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, adottando e diffondendo sistemi di gestione, politiche e linee guida per la tutela ambientale.Grazie a questo impegno, dal 2010 a oggi il Gruppo ha registrato un -32% delle emissioni di gas a effetto serra e -24% dei consumi idrici per tonnellata prodotto finito. Barilla investe periodicamente nell’ammodernamento dei propri impianti produttivi e nell’implementazione di nuove tecnologie in grado di garantire le migliori prestazioni energetiche. Per la produzione nei nostri stabilimenti del 100% dei pani, biscotti e merendine Mulino Bianco, acquistiamo energia elettrica da fonti rinnovabili. Barilla prosegue il suo impegno per rendere il packaging meno impattante per l’ambiente. In Italia il 100% delle confezioni di pasta, sughi, pesti, pani, biscotti e merende del Gruppo Barilla è disegnato per il riciclo, utilizzando quasi esclusivamente carta e cartone provenienti da foreste gestite in modo responsabile.