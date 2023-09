Mulino Bianco, Pirone: “Presentiamo nuova linea ‘Armonia’ a Wanderlust 108”

(Adnkronos Salute) - “La nuova linea Armonia parte da un restyling completo. Abbiamo creato la nuova gamma Mulino Bianco Armonia per raccontare l’armonia tra gusto e benessere che caratterizza i prodotti che ne fanno parte. Questi fanno infatti combaciare la bontà degli ingredient...

(Adnkronos Salute) – “La nuova linea Armonia parte da un restyling completo. Abbiamo creato la nuova gamma Mulino Bianco Armonia per raccontare l’armonia tra gusto e benessere che caratterizza i prodotti che ne fanno parte. Questi fanno infatti combaciare la bontà degli ingredienti ‘eroi’, come i mirtilli, il farro, l’avena e il cacao, con il saper fare di Mulino Bianco, dando vita a biscotti e merende molto buoni da gustare”. Così Lucia Pirone, Marketing Manager di Mulino Bianco Armonia, in occasione della prima delle due giornate milanesi di Wanderlust 108, l’evento che celebra il Mindful Movement con sessioni di yoga collettive, corse, musica e attività improntate al benessere, alla riscoperta di se stessi e all’equilibrio psicofisico.

“Abbiamo voluto rinnovare anche il packaging – ha aggiunto Pirone presentando i nuovi prodotti della linea Armonia di Mulino Bianco – ed abbiamo scelto il colore verde: un verde rinnovato, molto giocoso e gioioso. Ogni prodotto, inoltre, ha un colore diverso all’interno del naming che richiama l’ingrediente 'eroe'”.

Nel verde che caratterizza anche il parco di CityLife, dove si svolge Wanderlust 108, ha preso vita la ‘Tavola dell’Armonia’ di Mulino Bianco, grazie alla quale i visitatori hanno potuto scoprire con i cinque sensi la bontà della nuova linea Armonia e partecipare ad una mindful eating experience, ad una sessione di face yoga, alla cerimonia del Cacao, ad una consulenza di armocromia e ad un Sound Bath.

“La nostra presenza con la Tavola dell’Armonia a Wanderlust 108, manifestazione con la quale abbiamo valori comuni, è stata fortemente voluta – ha concluso la Marketing Manager di Mulino Bianco Armonia – I valori che rappresentano i nuovi prodotti, ovvero la ricerca del benessere personale e l’equilibrio, sono gli stessi di Wanderlust 108”.