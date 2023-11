Muller e Peparini, paura per la gravidanza: "L'età non c'entra"

Muller e Peparini, paura per la gravidanza: "L'età non c'entra"

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono trincerati dietro un pesante silenzio dopo aver annunciato i problemi con la gravidanza della coreografa, incinta di due gemelle.

Veronica Peparini: i problemi in gravidanza

Nelle scorse ore Andreas Muller ha annunciato che l’ultima visita effettuata da Veronica Peparini non sarebbe andata per il meglio e, per non fare allarmismi, lui e la compagna hanno preferito prendersi del tempo per comprendere come stiano le loro bambine nella speranza di poter tornare a condividere la loro vita e i loro progetti sui social. Intanto, su Instagram, in molti hanno inondato la coppia d’affetto, e c’è anche chi ha ipotizzato che l’età di Veronica Peparini (52 anni) possa aver influito negativamente sulla gravidanza.

Tra i fan c’è chi ha replicato a questa ipotesi affermando: “La gravidanza monocoriale è super delicata, non c’entra l’età. Io sono mamma di due meravigliose gemelle monocoriali. La mia gravidanza non è stata facile perché quasi al quarto mese ho avuto il TTS, rischiavo di perderle entrambe. Ovviamente sono stati momenti difficili. Grazie all’Ospedale Buzzi di Milano e tutto il team, ho fatto l’intervento su placenta e le ho salvate entrambe. Auguro ai ragazzi di avere tanta forza e di poter prendere le loro principesse in braccio”. Oppure: “È complicata la gravidanza gemellare. Io ho partorito a 28 anni due gemelli, a 24 settimane, e sono qui. Hanno 7 anni”.

In tanti hanno inviato i loro messaggi d’incoraggiamento a Veronica Peparini e ad Andreas Muller, e sono in attesa di saperne di più sulla gravidanza.