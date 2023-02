Multa e fermo amministrativo per Geo Barents, Msf: inaccettabile

Milano, 24 feb. (askanews) – La Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (MSF), ha fatto sapere di essere stata sottoposta dalla Capitaneria di porto di Ancona a un fermo amministrativo di 20 giorni e di rischiare una multa fra i 2 e i 10 mila euro “per non aver fornito tutte le informazioni richieste dalle autorità italiane” in merito alla missione del 17 febbraio, con lo sbarco ad Ancona di 48 persone.

“Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite”, ha commentato Medici senza frontiere. Ad essere contestata la mancata condivisione dei dati del VDR (Voyage Data Recorder), richiesti a Geo Barents subito dopo l’assegnazione del porto, in base alla legge promulgata ieri in via definitiva dal Senato.

Si tratta di dati su posizione e movimenti, una sorta di scatola nera, che non erano mai stati richiesti prima e che secondo le norme vigenti, sostiene Msf, vanno utilizzati in caso di indagine su un incidente marittimo.

Il team di Geo Barents sta valutando azioni legali.