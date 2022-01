Multa falsa sul parabrezza per evitare quella vera: scoperto automobilista a Forlì

A Forlì è stato scoperto un automobilista che metteva una multa falsa sul parabrezza della propria macchina per evitare quella vera

A Forlì è stato scoperto un automobilista che metteva una multa falsa sul parabrezza della propria macchina per evitare di prenderne una vera.

Forlì, metteva una multa falsa sul parabrezza della propria auto per evitare quella vera

Una storia che ha davvero dell’incredibile arriva dall’Emilia-Romagna e in particolare da Forlì, dove un automobilista aveva escogitato un piano, che sembrava geniale, per poter parcheggiare in divieto di sosta.

L’uomo aveva infatti deciso di creare ad arte una multa e di piazzarla preventivamente sul proprio parabrezza per evitare che la Polizia lo multasse per davvero

La scoperta da parte della Polizia

L’automobilista però, è stato scoperto da una pattuglia della Polizia locale, che stava controllando i veicoli in sosta e si è imbattuta nella sua vettura posteggiata in divieto. I poliziotti, controllando il foglio di preavviso di infrazione, come sempre posizionato in bella vista da parte del proprietario dell’auto, si sono subito accorti che qualcosa non andava.

La rimozione del veicolo e i nuovi controlli

Gli agenti hanno subito notato che il documento, pur riportando una data corretta, era scritto a matita, e non poteva quindi certo essere “ufficiale”. Il veicolo è così stato immediatamente rimosso e la multa falsa trattenuta in attesa di verificare ulteriori irregolarità.