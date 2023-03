La pace perde un pezzo, muore a 50 anni Nicolay Catania

La pace non solo come concetto ma come fine da realizzare nella società perde un pezzo importante in Sicilia, muore a 50 anni Nicolay Catania. Lo psicologo era una delle figure di riferimento della Palermo impegnata nel sociale. Da quanto si apprende la notizia della morte di Catania è stata un vero fulmine a ciel sereno, lo psicologo 50enne è deceduto nelle ore serali.

Muore a 50 anni Nicolay Catania

Il Giornale di Sicilia spiega che il decesso è giunto alle 22 in seguito ad un malore e che malgrado l’arrivo dei soccorsi, i tentativi da parte dei medici e dei sanitari di rianimarlo sono stati vani. Il 50enne era impegnato nel sociale e guidava l’associazione Apa, Accademia di psicologia applicata. I media spiegano che Catania fu “tra i promotori, e poi componente, della consulta comunale della pace a Palermo. Nella sua breve ma intensa carriera professionale è stato anche consigliere dell’Ordine degli psicologi, dirigente dell’associazione generale delle cooperative italiane e docente presso la scuola universitaria europea per il turismo”.

I viaggi in Africa e il conforto con il sorriso

Da un paio d’anni poi Catania era preso da molti progetti di cooperazione internazionale soprattutto in Africa che lo avevano già portato a viaggiare in missione “in Madagascar a favore di bambini e malati”. Era un professionista dal tratto umano nettissimo, esemplare, e “si recava spesso negli ospedali a trovare i piccoli degenti vestito da clown, per strappare un sorriso in un momento di sofferenza”.