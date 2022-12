Muore a 23 anni sull’auto in sharing: tragedia a Milano dove Chiara Speranza è tragicamente deceduta all’alba di sabato 3 dicembre in via Melchiorre Gioia.

Secondo quanto si apprende la povera 23enne è morta mentre si trovava su una 500 di Enjoy presa in sharing con due amici. I media spiegano che il terribile impatto che l’ha strappata alla vita era avvenuto intorno alle 4.30 del mattino, all’incrocio con viale Lunigiana.

Muore a 23 anni sull’auto in sharing

Il dato è che che Chiara, che stava viaggiando in auto come passeggera, sia spirata dopo l’arrivo al Policlinico di Milano in codice rosso.

I severi traumi riportati nello schianto erano incurabili purtroppo. Nell’incidente su cui indaga la polizia hanno riportato ferite anche il 25enne che si trovava alla guida.

Le condizioni dei feriti e la dinamica

Il giovane è stato ricoverato in gravi condizioni al San Carlo, e la seconda passeggera, che è stata portata al Fatebenefratelli e che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sulle dinamiche del sinistro sta indagando la polizia.

Parrebbe comunque che il conducente della 500 in sharing abbia perso in controllo, poi urtato un cordolo e che poi si sia schiantato contro un albero ribaltandosi.