Denny Magina, 29 anni, è morto cadendo dal quarto piano di una casa occupata abusivamente. Secondo gli amici non si è trattato di un suicidio.

Muore a 29 anni cadendo dal quarto piano, gli amici: “Non si è ucciso, la pagherete”

La morte di Denny Magina, 29enne livornese trovato in fin di vita sull’asfalto in via Giordano Bruno, a Livorno, è un giallo.

Gli inquirenti non stanno escludendo nessuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario, e mantengono il massimo riserbo sugli elementi raccolti. Gli amici del giovane, però, sono convinti che Denny non si sia suicidato. Sono convinti che sia stato picchiato e poi buttato giù dal quarto piano di un edificio, forse spinto o “lanciato dai suoi assassini”. A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti della zona che intorno alle 3.30 di lunedì 22 agosto, hanno sentito un boato e hanno visto il corpo del ragazzo a terra.

Il giovane è stato portato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo.

Gli amici chiedono “verità e giustizia”

Il quartiere è sconvolto per la scomparsa di Denny, che tutti hanno definito “un bravo ragazzo“. Gli amici chiedono a gran voce che sia fatta “verità e giustizia“. Sui social Denny è stato ricordato come un “ragazzo sorridente che salutava sempre tutti“. “Lo hanno lanciato dal quarto piano, la pagherete” scrivono sui social network gli amici convinti che non sia stato un suicidio.

Il pm di turno, Giuseppe Rizzo, in attesa dell’autopsia, ha aperto un fascicolo e ha affidato le inchieste ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti di Magina, per capire il motivo per cui si trovasse a quell’ora in una casa occupata dove c’è sempre un grande via vai di gente di giorno e di notte.