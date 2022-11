Muore a 34 anni a causa di un tumore: l'intero paese è in lutto

Dolore in Lombardia, dove una giovane donna muore a soli 34 anni a causa di un tumore: l’intero paese è in lutto per Giada Vighini, che aveva scoperto la malattia dopo una caduta dagli sci.

Oggi Seriole di Asola, in provincia di Mantova, piange una delle due figlie più amate.

Muore a 34 anni a causa di un tumore

Giada purtroppo ha perso la sua battaglia contro la malattia, scoperta per caso circa un anno fa. Come spiegano i media la 34enne aveva scoperto di avere un tumore dopo una caduta dagli sci per la quale si era dovuta sottoporre ad accertamenti medici. La giovane donna si era poi sottoposta a vari cicli di chemioterapia per cercare di sconfiggere la neoplasia che la teneva in ostaggio.

La scorsa estate le sue condizioni di salute si erano aggravate a seguito del Covid, che le aveva imposto di “sospendere momentaneamente le cure contro il cancro”.

Il Covid, il peggioramento e la tragedia

Il peggioramento che ne era seguito era stato drastico e purtroppo sabato 26 novembre Giada “si è spenta nella sua abitazione, fra l’affetto di parenti e amici”, come racconta Fanpage. La comunità di Seriole è caduuta in uno stato di profondo dolore e i social si sono rimpieti di post e messaggi di amici e conoscenti, tutti stretti attorno al papà Angelo e alla sorella Valentina e al fratello Emanuele.

I funerali della giovane donna sono previsti per domani, martedì 29 novembre.