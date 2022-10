Muore a 4 mesi dall'incidente sullo scooter guidato dal fidanzato che venne sottoposto ad un test antidroga dal doppio e misterioso esito

Arriva dalla Puglia la tragica notizia di una giovane donna che muore a 4 mesi dall’incidente sullo scooter guidato dal fidanzato. I media spiegano che alla fine e dopo aver lottato la 19enne Marilena Daddato si è arresa presso l’ospedale Bonomo di Andria presso cui era ricoverata dal 29 giugno.

In quelle tragiche circostanze ed a inizio estate a Barletta la giovane era a bordo del motorino del fidanzato con il mezzo che stava percorrendo una strada in periferia.

Ad un certo punto e per cause da accertare il mezzo aveva perso aderenza ed era finito a terra. Ad avere la peggio proprio Marilena, che aveva “battuto violentemente la testa” ed era andata in coma.

Il fidanzato della giovane era stato indagato per lesioni gravi e adesso dovrà invece rispondere di omicidio colposo.

Il giallo del test anti-droga sul giovane

E sulle cause del sinistro? Il giovane era prima risultato positivo alla cocaina ma ad un secondo test il risultato era stato negativo, il tutto con una eventuale aggravante che gli potrebbe essere contestata dal Sostituto Procuratore Francesco Tosto. Il dolore della famiglia di Marilena è straziante e con esso la voglia di conoscere con esattezza a cosa siano da attribuire le cause dell’incidente che ha ucciso la povera 19enne.