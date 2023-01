Muore d'infarto nel magazzino Amazon: non interrompono il turno e coprono il cadavere con i cartoni

Questa storia raccapricciante arriva dal Colorado, negli Stati Uniti, dove il cadavere di un uomo, morto d’infarto durante il suo turno di lavoro nei magazzini Amazon, è stato occultato dai cartoni delle spedizioni per non incorrere ad uno stop delle attività di produzione.

Stati Uniti, muore nel magazzino di Amazon: il suo corpo viene coperto con i cartoni

La vittima si chiamava Rick Jacobs, aveva 61 anni e da qualche tempo lavorava presso il magazzino di Amazon di Colorado Springs, nello Stato Usa del Colorado. Jacobs stava per terminare il suo turno di lavoro quando, all’improvviso si è sentito male, si è accasciato al suolo e ha perso la vita. Con tutta probabilità si è trattato di un infarto fulminante, per il 61enne non c’è stato nulla da fare. In pochi attimi, qualcuno tra i responsabili presenti ha pensato di coprire il corpo di Rick con dei cartoni delle spedizioni, per occultarlo alla vista degli altri dipendenti ed evitare così lo stop delle attività.

La versione di Amazon: proseguono le indagini

L’accaduto, però, è venuto presto allo scoperto con diverse critiche che sono piovute da quel momento addosso ad Amazon. L’azienda, ovviamente, si difende, spiegando che i capiturno avrebbero circondato l’area con i contenitori di cartone solo per tutelare la privacy del defunto. Nel frattempo, proseguono le indagini della Polizia per chiarire meglio tutta la dinamica e determinare le responsabilità.