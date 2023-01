Muore dopo aver bevuto detersivo al posto dell'acqua: barista a processo per omicidio

Muore dopo aver bevuto detersivo al posto dell'acqua: barista a processo per ...

Barista a processo per omicidio

Cliente morto dopo aver bevuto detersivo pensando che fosse acqua.

Barista a processo con l’accusa di omicidio.

Barista a processo per omicidio

L’uomo che aveva bevuto detersivo al posto dell’acqua è morto dopo otto lunghi mesi passati in agonia. Il barista che gli servì quel bicchiere pieno di liquido trasparente nell’aprile del 2018 ad Agrigento verrà processato per omicidio colposo.

Morto per aver bevuto solvente

Calogero Capitano, uomo di 74 anni è deceduto per aver bevuto del solvente per lavastoviglie scambiato per acqua potabile.

Il 23 aprile 2018 l’anziano fu ricoverato in ospedale per le gravi conseguenze provocate dal liquido ingerito. Dopo otto mesi di sofferenza l’uomo è deceduto. Il barista sarà processato per omicidio colposo dopo cinque anni dall’accaduto.

Titolare prosciolto

Emiliano Civiltà, il banconista del bar Sajeva di Agrigento è stato rinviato a giudizio dal GUP del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto. Il titolare del bar Calogero Sajeva è stato invece prosciolto da ogni accusa per non aver commesso il fatto.

Tragico incidente

Da quanto emerso dalle indagini il barista servì il bicchiere pieno di solvente al posto dell’acqua mettendolo vicino alla tazzina di caffè destinata a Calogero Capitano. L’uomo dopo aver bevuto dal bicchiere riportò ustioni nel cavo orale e all’esofago.

Morto dopo mesi di agonia

Immediati i soccorsi e il ricovero in ospedale, ma è stato tutto inutile per l’anziano. Il 74enne, infatti, nel corso dei mesi ha visto le proprie condizioni di salute aggravarsi.

L’uomo aveva contratto varie patologie e aveva perso diversi chili. Dopo otto mesi di agonia si è spento il 3 febbraio del 2019.

Il barista dovrà rispondere davanti al giudice monocratico Manfredi Coffari per quel tragico incidente dal prossimo 26 giugno.

