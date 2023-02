Centauro ricoverato al Ruggi in codice rosso e 84enne che muore dopo essere stato investito sul lungomare, addio allo stimato Michele Tabano

Tragedia della strada in Campania, dove un 84enne muore dopo essere stato investito sul lungomare, addio a Michele Tabano.

Da quanto si apprende l’uomo è stato centrato in pieno da un motorino mentre attraversava la strada a Salerno. Tabano era originario di Roccadaspide ed è stato ucciso in un sinistro avvenuto sul lungomare Marconi di Salerno mentre stava per attraversare la strada.

Muore dopo essere stato investito sul lungomare

I media locali spiegano che dopo l’incidente sul posto sono accorsi i soccorritori della Croce Bianca di Salerno, purtroppo invano dato che l’uomo pare fosse già deceduto.

A razzo sino giunte anche le pattuglie della polizia locale di Salerno e quelle della polizia di Stato. Anche il centauro che conduceva il mezzo investitore è uscito ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi.

Conducente della moto in codice rosso

Il povero Michele Tabano, che viveva ormai a Salerno e persona molto stimata nella sua comunità, lascia tre figli e una compagna. Struggente l’addio social della figlia Barbara: “Caro papà eri legato forte alla vita sei stato un grande padre, marito e nonno, un mito per tutti noi ci hai insegnato l’onestà la serietà il rigore morale lasci un vuoto incolmabile nelle nostre vite ti amo per sempre papà”.