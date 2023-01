Muore giovane dipendente di un supermercato, piangono due città

Lutto nel Napoletano, dove muore il giovane dipendente di un supermercato e piangono due città.

Da quanto si apprende il 32enne Massimiliano D’Ausilio ha accusato un malore mentre andava al lavoro al Decò di via Campana, dove lavorava come scaffalista. Ed a piangerlo sono due comunità: Villaricca e Qualiano.

Muore giovane dipendente di un supermercato

I media locali spiegano che dopo quella tragedia sul luogo sono arrivati i soccorritori e “le forze dell’ordine per le indagini del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto”.

Purtroppo gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del povero Massimiliano, decesso che sarebbe da ricondurre a cause naturali e ad un severo e fatale pregiudizio delle sue condizioni di salute. Massimiliano era originario di Villaricca e lavorava da qualche tempo in un supermarket di Qualiano, ubicato a due passi dal Ponte di Sorriento.

Il dolore e lo strazio sui social

E i messaggi social che ricordano Massimiliano sono struggenti.

Enzo ad esempio scrive: “Non ci sono parole e ne aggettivi quando l’ho saputo non ci credevo anzi non lo immaginavo che fosse capitato a te. Un po di tempo fa parlavamo del nostro dolore che ci portavamo dentro per la perdita dei nostri papà e tu incoraggiavi me ed io a te che peccato non ci posso ancora credere”.