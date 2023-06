Home > Askanews > Muore il bimbo palestinese di 3 anni colpito dalle forze israeliane Muore il bimbo palestinese di 3 anni colpito dalle forze israeliane

Roma, 5 giu. (askanews) – Palestinesi in lutto si sono radunati vicino all’ospedale dove è stato portato il corpicino senza vita del bambino di 3 anni – Mohammed Haitham al-Tamimi – morto per le ferite riportate dopo essere stato colpito dai proiettili delle forze israeliane in Cisgiordania la settimana scorsa. La salma del piccolo, avvolta nella bandiera palestinese e decorata con qualche fiore colorato, nelle immagini viene portata in braccio dalla governatrice di Ramallah, Laila Ghannam, e dal padre, tra la folla dei presenti. Dopo essere stato ferito, il bimbo era stato trasferito in un ospedale israeliano. Video su askanews.it

