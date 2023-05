Il Tribunale di Milano ha imposto la trascrizione di un atto di nascita con due papà, riconoscendo la genitorialità del padre intenzionale di un bimbo dopo la morte del padre biologico.

Muore padre biologico: tribunale impone la trascrizione dell’altro padre

Il Tribunale di Milano ha imposto la trascrizione di un atto di nascita con due papà, riconoscendo la genitorialità all’altro padre dopo la morte del padre biologico. Si tratta di un caso molto particolare. Si tratta della storia di E e di M, due uomini gay, che si sono innamorati e sposati a New York nel 2012. Sono stati insieme 20 anni. “Mi sono sempre piaciuti i bambini. Un’esperienza di volontariato in Brasile, in case di accoglienza per bambini vittime di violenza, consolida il desiderio di diventare papà. In Brasile è anche possibile, per le coppie gay, adottare, ma solo per i residenti. Quindi questa ipotesi tramonta velocemente” ha raccontato E a Gaypost.it.

Quando sono tornati in Italia hanno incontrato delle coppie di papà e si sono confrontati. Sono entrati a far parte di Famiglie Arcobaleno. Nel 2015, con un percorso di gestazione per altri in California, è nato Simone, il loro figlio. “A quel tempo, rientrare in Italia con un certificato di nascita che indicasse due papà, era fantascienza. Per questo decidiamo di fare indicare solo il padre biologico, mio marito M. Ci siamo detti che più avanti, col tempo, avremmo sistemato le cose chiedendo alla Corte Suprema statunitense di rettificare l’atto con il mio nome e poi provare a chiedere al nostro Comune la trascrizione” ha raccontato E.

La tragedia e la decisione del Tribunale

I due hanno avuto problemi economici, ma Simone è cresciuto bene e loro hanno affrontato le difficoltà che comporta non essere riconosciuti entrambi come genitori. Nel 2022 hanno ottenuto la rettifica della Corte Suprema e nell’atto di nascita erano finalmente presenti entrambi. Si sono rivolti all’avvocato Michele Giarratano, ma alla fine di agosto 2022 M è morto a causa di un infarto. Per lo Stato italiano Simone diventa orfano. A 7 anni ha dovuto affrontare il dolore per la perdita del genitore, rischiando di non avere più neanche l’altro. Fortunatamente i genitori di M si sono subito schierati dalla parte di E, perché fosse riconosciuto come padre del loro nipotino. In un mese E diventa tutore legale di suo figlio, con il consenso dei nonni e della zia e alla fine il Tribunale accoglie la sua richiesta e il Comune deve trascrivere l’atto con due papà. Simone ha di nuovo una famiglia anche per lo Stato.

“La notizia ci è arrivata il 24 aprile, mentre eravamo fuori città per il ponte: avevo visto un atteggiamento positivo, da parte delle giudici, durante l’udienza e anche l’avvocato era cautamente ottimista. Ma vederlo scritto, nero su bianco, è stata una liberazione e una grande gioia. ‘Ora non sei più clandestino’, mi ha detto mio figlio. Anche i nonni si sono sentiti come se gli fosse stato tolto un peso dal cuore” ha raccontato E.