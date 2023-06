Un’anziana donna di 88 anni che da tempo era ricoverata in una casa di riposo di Marino, comune in provincia di Roma, è morta nelle scorse ore dopo essere rimasta per nove giorni in coma. Sul decesso della donna sono attualmente in corso approfondite indagini, visto che la vittima non sarebbe a quanto pare stata assistita come avrebbe meritato all’interno della struttura di cura.

Donna anziana muore in casa di riposo: era caduta ma era stata medicata con una scatola di piselli surgelati

La vicenda ha dell’incredibile. La vittima era finita in coma dopo una brutta caduta dalla sua sedia a rotelle, all’interno della struttura. Piuttosto che prestarle soccorso nella maniera adeguata, il titolare stesso della struttura l’aveva medicata, se così si può dire, applicando sulla ferita riportata dalla donna solo una scatola di piselli surgelati.

L’uomo non avrebbe dunque allertato nessuno dell’accaduto e la donna, già molto debilitata, sarebbe così stata trasportata già il giorno dopo in ospedale, dopo che gli operatori della struttura l’avevano trovata sul suo letto priva di sensi.

Arrestato il titolare della casa di riposo

Grazie agli accertamenti sui telefoni e ai racconti dei dipendenti è stato possibile ricostruire la vicenda. Se fosse stata trasportata immediatamente in ospedale, infatti, la donna sarebbe probabilmente sopravvisuta.

Gli agenti di Marino, alla luce dei fatti, hanno così dovuto arrestare il titolare della struttura, in questo momento rinchiuso nel carcere di Velletri.