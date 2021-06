Ignobile quanto denunciato dalla figlia di un 69enne: il padre muore in treno e gli rubano la fede nuziale.

Un uomo di San Giorgio a Cremano muore in treno e la famiglia della vittima lancia l’allarme. Lo scorso 17 giugno il 69enne è deceduto a causa di un malore sopraggiunto mentre si stava dirigendo ad Ascea al termine di qualche giorno di vacanza.

Muore in treno, fede rubata

Secondo il racconto della famiglia all’uomo sarebbe stata rubata la fede nuziale, così come si evince dal racconto della figlia pubblicato sui social network.

Muore in treno, l’appello della figlia

Nel frattempo la figlia ha scritto un messaggio su Facebook per chiedere di la restituzione dell’oggetto. “Se qualcuno è in possesso di questo anello semplice ma dall’enorme valore affettivo, vi chiedo di farcelo recapitare anche in forma anonima”.

Muore in treno, la denuncia

A tal proposito è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. Il politico ha lanciato l’accorato appello della famiglia dell’uomo dopo aver ricevuto il messaggio da parte di un conoscente della vittima. “La cosa che ha del vergognoso è che gli è stato sottratto l’anello nuziale – si legge nel messaggio inviato a Borrelli – su quel treno è morto da solo in balia degli sciacalli.

Stiamo facendo un appello affinché anche in forma anonima ci venga restituito l’anello, la prego ci aiuti”. Il consigliere Borrelli ha risposto e chiesto sui social la restituzione della fede ai familiari, anche in forma anonima.

