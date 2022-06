Il terribile destino di una madre schiantata dal dolore: una 80enne muore in un incidente mentre tornava da una visita al figlio deceduto

Per un terribile accanimento del destino muore in un incidente mentre tornava da una visita al figlio deceduto: una donna di Cosenza era appena stata nel Lazio dopo la morte bianca del suo familiare vittima di un incidente sul lavoro ma una sorte altrettanto tremenda l’ha attesa in territorio di Potenza.

I media spiegano che la donna, Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora, in provincia di Cosenza, è deceduta nella notte fra il 10 e l’11 giugno in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, in contrada Melara di Lauria, in provincia di Potenza.

Muore in un incidente, poco prima era deceduto il figlio

La donna si trovava all’interno della vettura alla cui guida era suo marito, che nel sinistro è rimasto ferito in maniera seria.

La vettura avrebbe sbandato per poi precipitare in un burrone.

L’auto nel burrone ed i soccorsi del 118

L’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 Basilicata e poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Lagonegro, ma per sue moglie non c’è stato nulla da fare. E purtroppo, come si apprende, i coniugi stavano facendo ritorno in Calabria dal Lazio, dove si erano recati in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro.